L'attaccante della Salernitana Krzysztof Piatek ha parlato a Sky dopo il pari contro la Cremonese:



"Abbiamo perso due punti, in casa dobbiamo vincere. Abbiamo segnato, poi qualcosa non ha funzionato. Ora dobbiamo pensare alla prossima gara con la Fiorentina. Il rigore alla Cremonese? Per me non è fallo".



AVVIO OK - "Sì, anche se abbiamo perso qualche punto di troppo. Siamo sulla buona strada però".