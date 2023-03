Pochi minuti al fischio d'inizio del match tra Sampdoria e Salernitana. A prendere la parola è Franck Ribery, collaboratore tecnico di Paulo Sousa e giocatore in campo fino a pochi mesi fa. "Non sono più giocatore e in futuro vorrò fare l'allenatore ma adesso posso stare vicino ai giocatori e dare la mia esperienza. L'importante è trovare la tranquillità, con il nuovo mister si lavora bene e la vittoria col Monza ha fatto bene a tutti. Abbiamo solo un obiettivo, che è la salvezza", le sue parole ai microfoni di DAZN.