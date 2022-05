Il ds della Salernitana Walter Sabatini ha parlato del momento della Salernitana, dopo la salvezza raggiunta, in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino: "Idea Cavani? Il presidente ha espresso un desiderio e dice ciò che vuole, è padrone di farlo, è il presidente. Lo ha detto anche in buona fede, preso dall'entusiasmo. Da operatore di mercato, però, dico che l'operazione Cavani è impossibile: diciamo non consigliabile".