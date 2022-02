Dopo il pareggio in casa con lo Spezia, la Salernitana prepara la prossima trasferta di campionato sul campo del Genoa. Il direttore sportivo Walter Sabatini dà l'ultimatum all'allenatore Stefano Colantuono: "Vedo ogni giorno come lavora il tecnico, per questo ho chiesto al presidente di mantenerlo. Ha una ferocia al limite del collasso e la squadra lo segue con entusiasmo. Ora Colantuono deve fare la sua settimana con tranquillità scaricando l'adrenalina in campo, poi vediamo domenica cosa accadrà. A Genova è spartiacque per tutti, allenatore compreso. Noi pensiamo alle soluzioni, ma al momento opportuno".