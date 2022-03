Il direttore sportivo della Salernitana Walter Sabatini ha concesso un'intervista a Tuttosport: "Cosa chiedo alla mia carriera? La salvezza della Salernitana. Voglio rimanere qui, se la società è d'accordo. Se Iervolino lo vorrà, io resterei senza dubbio anche in Serie B. Il gruppo squadra è mentalizzato, la voglia di centrare l'obiettivo è granitica. Se dovesse arrivare la salvezza, prima di Nicola vorrei dire grazie a Colantuono, che ha contribuito da protagonista a conquistare punti a Genova e La Spezia. Nicola è un motivatore, mi piace definirlo un trascinatore con le idee. Voglio liberarlo dallo slogan secondo il quale ha l'etichetta di un allenatore da salvezza. No, Nicola è un allenatore degno di approdare in una grande piazza".