La Salernitana è alle prese col caso Bonazzoli, finito in tribuna nel posticipo di lunedì sera con lo Spezia. Il direttore sportivo Walter Sabatini spiega: "Ultimamente non è in sintonia con il gruppo, ha qualche problema tecnico-tattico e in questo momento non ci possiamo permettere cose del genere. E’ un giocatore forte, ma deve avere lo spirito giusto; non vogliamo turbamenti, le esigenze personali non ci interessano".



"Bonazzoli attraversa una fase particolare, ma la Salernitana viene prima di tutto: l’auspicio è che possa essere utile sin dalla prossima partita. E' un peccato che un giocatore così forte si perda ogni anno per motivi forse caratteriali. Siamo in mezzo a una tempesta, stiamo annegando e non possiamo soffermarci su questioni del genere".