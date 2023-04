Dopo l’anticipo che ha visto il Verona conquistare tre punti pesanti contro il Bologna, il sabato di Serie A si apre con una sfida affascinante tra Salernitana e Sassuolo. La formazione di Dionisi vuole proseguire l’ottimo periodo di forma delle ultime settimane che li ha visti conquistare 5 vittorie negli ultimi 7 match disputati. Risultati utili che li hanno proiettati lontani dalla zona calda della classifica ed insediarsi nella metà di sinistra, in 10ª posizione. Il successo contro la Juventus ha rilanciato gli emiliani che, ora, vogliono continuare a scalare la graduatoria. Salernitana che, invece, complice anche il successo proprio degli scaligeri ieri sera, devono ben guardarsi dalla zona retrocessione, visto che i gialloblu si sono avvicinati a 4 punti di distanza. Campani che devono ritrovare la via del successo se vogliono proseguire verso una tranquilla salvezza anche in questa stagione. Affermazione che, però, è arrivata in una sola giornata nelle ultime otto.