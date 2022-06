La Salernitana è uno dei club più attivi in questa prima fase di mercato. Il nuovo ds De Sanctis sta lavorando su più tavoli e presto potrebbe regalare 3 difensori a Nicola: Lovato e Okoli potrebbero rientrare nell’affare per la cessione di Ederson all’Atalanta - si sta cercando l’accordo sulle formule - intanto però ci sono stati contatti con l’Inter e con l’agente di Pirola, per il quale si continua a trattare.