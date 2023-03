Nella conferenza stampa pre Sampdoria, l'allenatore della Salernitana Paulo Sousa fa subito chiarezza sul portiere: "Gioca Ochoa; Sepe non sarà convocato perché non si è allenato per tutta la settimana".



MAZZOCCHI - "Ha un'intensità coinvolgente, può giocare sia a destra che a sinistra. E' un giocatore da Nazionale che sa attaccare e crossa molto bene. Deve solo ritrovare la forma fisica, ma per la Salernitana è un giocatore importante".



DIA – “E' un attaccante che ha fatto tanti gol e che finalmente si è allenato in gruppo per tutta la settimana. Sta capendo i movimenti che deve fare in campo".



PIATEK – “Dalla prima conferenza ho detto che abbiamo un grande attacco, ma quello che conta è l'atteggiamento e il collettivo; non il singolo. E' un messaggio per tutti, da Piatek a Dia, da Bonazzoli a Botheim".



CANDREVA – “Leader? Do molto peso a quanto vedo in settimana. Per esperienza, per contatto diretto con i compagni, con gli arbitri, con lo stadio e con l’ambiente credo sia uno di personalità che ci può aiutare. Stesso discorso per Fazio”.