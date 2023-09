La quarta giornata di Serie A si conclude oggi con i due ultimi incontri in programma. Sui parte alle 18.30 con il match fra Salernitana e Torino. All'Arechi, si sfidano la squadra 18esima in classifica con 2 punti, la Salernitana di Paulo Sousa, e la squadra 11esima in classifica con 4 punti, il Torino di Ivan Juric. I padroni di casa finora in questo campionato hanno raccolto due pareggi e una sconfitta, con tre gol fatti e cinque subiti, mentre gli ospiti hanno inanellato un pareggio, una sconfitta e una vittoria, con un bilancio di 2 reti all'attivo e quattro al passivo. L’ultima volta che Salernitana e Torino si sono affrontate a Salerno è stato nella scorsa stagione, l’8 gennaio 2023: un 1-1 con reti di Vilhena e Sanabria. Oggi tutti in campo alle 18.30, arbitra Giua, con Paterna al Var.



Di seguito le formazioni ufficiali:



SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Legowski, Bradaric; Cabral, Candreva; Botheim. All.: Sousa.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Lazaro; Seck, Radonjic; Zapata. All. Juric.