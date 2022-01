La Salernitana ha annunciato la cessione dia titolo definitivo alla Cremonese: "Cedric Gondo alla Cremonese a titolo definitivo. L'U.S. Salernitana 1919 lo ringrazia per la dedizione al lavoro dimostrata in questi anni, per le reti decisive per la storica promozione in Serie A e gli augura le migliori fortune per il futuro".