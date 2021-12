La Salernitana ha diffuso un comunicato ufficiale per fare il punto sulle ultime novità in merito alla cessione del club, da ultimare entro il prossimo 31 dicembre: "I Trustee rendono noto che sono in corso le opportune valutazioni delle offerte ricevute. Come previsto dal precedente comunicato stampa, i Trustee si riservano, entro il prossimo 15.12.2021, di assumere le relative determinazioni".



Questa nota arriva dopo l'incontro tra i legali dei Trustee che al momento gestiscono il club campano e quelli della FIGC, nel corso del quale non è stato comunicato il nome dell'eventuale compratore che dovrà essere reso noto entro la mezzanotte del 15 dicembre e procedere all'acquisto formale della Salernitana entro fine mese per non portare alla sua esclusione dal campionato.