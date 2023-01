Dopo il tracollo contro l’Atalanta, con la sconfitta per 8-2 nell’ultima giornata di Sere A, la Salernitana ha ufficializzato l'esonero del tecnico Davide Nicola. Di seguito il comunicato del club:



"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Davide Nicola. La Società ringrazia il tecnico per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, per l’impegno profuso nel raggiungere lo storico traguardo della salvezza in Serie A e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".