Ultima settimana per decidere il futuro della Salernitana. La data è cerchiata in rosso e questa volta non si potrà andare oltre il 5 dicembre. È infatti questo il termine ultimo concesso dai trustee Paolo Bertoli e Susanna Isgrò per la ricezione di offerte vincolanti per rilevare il club.



Oltre non si può andare anche perché il 31 dicembre è il termine ultimo stabilito dalla FIGC per il cambio di proprietà che, se non sarà annunciato, porterà alla cancellazione immediata dalla Serie A della squadra, che verrebber quindi rimandata direttamente nel calcio dilettantistico.



Lo stesso Claudio Lotito si accontenterebbe anche di incassare una cifra intorno ai 40 milioni di euro a fronte degli 80 chiesti in estate. Finora, come confermato con un comunicato ufficiale dallo stesso club, le offerte arrivate al trust non sono state giudicate adeguate, anche perché mancanti di garanzie o documenti. La prossima settimana a Roma si terrà un incontro decisivo fra i Trustee e la Figc per il futuro della Salernitana, in un modo o nell'altro.