Per la Juventus è già tempo di provare ad archiviare la pesante sconfitta interna contro l'Atalanta nell'ultimo turno di campionato e proiettarsi alla trasferta sul campo della neopromossa Salernitana, rilanciata nel morale dal pareggio strappato a Cagliari.



LE ULTIME - Colantuono attende notizie in merito al possibile recupero di Ribery e Gondo, ma al momento Djuric e Simy sono i principali indiziati per comporre la linea più avanzata. A centrocampo da valutare le condizioni dell'ex Kastanos, ma Di Tacchio, L. Coulibaly e Obi partono avanti.



Allegri recupera De Sciglio rispetto all'ultima partita, ma dovrà rinunciare a McKennie e Chiesa: possibile scivolamento in mezzo al campo di Rabiot, con Kulusevski e Bernardeschi esterni a supporto di due tra Dybala, Morata e Kean. Pellegrini potrebbe essere preferito ad un Alex Sandro poco brillante nelle ultime uscite.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Salernitana-Juventus sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn: gli abbonati potranno seguire la gara anche in streaming attraverso pc, smartphone e tablet.





PROBABILI FORMAZIONI





SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Coulibaly; Bonazzoli; Djuric, Simy. All. Colantuono.



JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Locatelli, Rabiot; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Morata. All. Allegri.