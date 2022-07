Il nuovo giocatore della Salernitana Diego Valencia ha parlato ai canali ufficiali del club:



«Provo una grande gioia. Fin da piccolo sognavo di giocare in un campionato competitivo ed importante in Europa e in Italia. Sono molto emozionato e ottimista per il futuro. Sarà una bellissima esperienza, dovrà dare il meglio di me per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Ho voglia di cominciare ad allenarmi con i miei nuovi compagni e sentirmi subito parte del gruppo, conoscere lo staff, lo stadio e i tifosi. Mi allenerò al massimo e darò tutto per questi colori. Quando è arrivata l’ufficialità del trasferimento ho ricevuto tantissimi messaggi sia dai tifosi cileni, sia dalla gente di Salerno. Ho visto tanti video dei tifosi e delle partite dello scorso anno, ringrazio tutti fin da ora per il supporto e l’affetto ricevuto in questi giorni. Farò del mio meglio».