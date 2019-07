Giampiero Ventura, allenatore della Salernitana, ex commissario tecnico dell'Italia, parla al sito del club campano: "La squadra è evidentemente ancora incompleta. Io però devo lavorare con gli uomini che ho a disposizione e questo agevolerà anche coloro che si aggregheranno nei prossimi giorni. Prenderemo giocatori con le caratteristiche che in questo momento mancano. C’è da ricostruire, ma è ovvio che questo processo preveda degli step. Dobbiamo crescere soprattutto in termini di personalità. I ragazzi devono acquisire la giusta serenità, ma ci sono i presupposti per fare qualcosa di interessante".