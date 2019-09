Gian Piero Ventura, allenatore della Salernitana, parla in vista della sfida di lunedì contro il Benevento. Queste le sue parole a Ottogol: "Non punto alla serie A. Sono venuto qui per due cose: per ricostruire e per riportare gente allo stadio. È ovvio che se la gente torna allo stadio vuol dire che c’è continuità di rendimento ma soprattutto di risultati. Però visto l’anno scorso non possiamo ipotizzare di competere per la serie A".