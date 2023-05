Tonny Vilhena, centrocampista della Salernitana, parla ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 1-0 contro l’Atalanta: "Salvezza conquistata? Penso di sì, ma la stagione non è finita. Mancano tre partite e dobbiamo chiudere al meglio, ma questa è una bella vittoria. Quanto è importante Candreva? E' molto importante per noi. Ha fatto un gol decisivo, è un grande giocatore, ci ha aiutato per tutto l'anno con la sua esperienza e ci ha reso tutti felici".