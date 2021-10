La vittoria con il Genoa, la prima del campionato, ha donato alla Salernitana una rinnovata fiducia con cui affrontare la sosta, dopo la quale ci sarà lo scontro diretto contro lo Spezia. Con lo stop del campionato in questa settimana l’attenzione si è inevitabilmente spostata sulla, ancora irrisolta.Il tempo stringe:. Dal mese di luglio il club granata è in un trust, con Melior Trust e Widar Trust incaricati di operare il passaggio delle quote. I mesi di luglio e agosto sono trascorsi senza particolari sussulti. Circa una decina di soggetti si sono interessati alla Salernitana senza arrivare però al dunque. Lo scorso 22 settembre i due trustee Isgrò e Bertoli hanno provato a smuovere la situazione, con un comunicato che fissava il termine prossimo per presentare offerte vincolanti al 30 settembre.. Melior e Widar hanno quindi cominciato l’analisi delle proposte e si pensava potessero fissare una nuova deadline verso la metà del mese corrente. Deadline che invece è stata ritardata e fissata al 15 novembre, per continuare l’analisi delle offerte, manchevoli di alcune condizioni, e permettere a nuovi soggetti di interessarsi all’acquisto del club campano.. Una deadline fissata così a distanza permette sì a, ma può costituire un rischio.. Isgrò e Bertoli hanno poi richiesto di saldare la cifra di acquisto all’atto della transazione. Una richiesta che ha una duplice interpretazione e incarna un altro rischio:. Il palesarsi (possibile) di nuovi acquirenti, da qui al 15 novembre, permetterebbe ai trustee di, che saranno quindi costretti a modificare le condizioni delle rispettive offerte, per non essere beffati da altri compratori. Nello stesso tempo, va detto che. L’irrevocabilità è fissata al 15 dicembre, bisognerà aspettare quella data per avere novità. Se anche uno dei tre gruppi che hanno già presentato offerte le adeguassero, occorrerebbe comunque attendere quella scadenza per tirare una linea. Dal 16 novembre però, se ci fosse un’offerta giudicata valida, congrua e vincolante, Melior e Widar potrebbero tranquillamente accettare e vendere la Salernitana, oppure indire la gara se ci fossero più proposte di pari serietà e competitività. Dopo un’estate col fiato sospeso, Salerno si prepara vivere anche un inverno con poche, pochissime certezze.