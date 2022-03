L’ultima sosta per l’ultimo sprint. Alla ripresa del campionato la Salernitana avrà dieci partite decisive, alcune proibitive come quelle contro Roma, Fiorentina e Atalanta, e quelle più alla portata contro Torino, Sampdoria, Cagliari, Empoli, Udinese e poi i due recuperi contro i friulani (in trasferta) e il Venezia dove sarà obbligatorio fare punti. Saranno le ultime cartucce da sparare per provare a realizzare l’impresa. La chiave per recuperare punti potranno essere gli scontri diretti. Tra le squadre invischiate nella lotta per non retrocedere, ilè quella che ha più scontri decisivi in programma, ben tre se si considera anche il recupero con la stessa Salernitana. Ne ha tre pure il, tutti fuori casa, contro Genoa, Salernitana e Venezia. Due scontri diretti previsti invece per la, contro i granata e poi il derby col. I rossoblu sembrano avere il calendario più insidioso, perché da qui alla fine dovranno vedersela con ben tre delle quattro formazioni in lotta per lo Scudetto (Milan e Napoli fuori, Juventus in casa).“Abbiamo una sosta importante per consolidare concetti e convinzioni, ci sono ancora partite a sufficienza per ridurre il gap in classifica”, dopo il ko dell’Allianz Davide Nicola ha provato a dare fiducia all’ambiente. Lo stop del campionato permetterà di migliorare la condizione fisica di molti calciatori indietro, come. Purtroppo Nicola perderà quattro titolari come Ruggeri, Dragusin, Kastanos e Lassana che saranno impegnati in nazionale. Un aspetto che servirà però a coinvolgere anche chi gioca meno, siccome servirà l’apporto del maggior numero di calciatori in questo finale di stagione. Ieri è arrivata purtroppo la brutta notizia dell’ennesimo infortunio di Mamadou; per il senegalese è il terzo stop muscolare e la stagione è da considerarsi finita. L’ex Udinese sarebbe potuto essere un importante valore aggiunto a centrocampo.