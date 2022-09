Benedetta sosta, avrà pensato Davide Nicola. Dopo il ko col Lecce serviva qualche giorno per rimettere in ordine i pezzi e ripartire con umiltà, senza dimenticare qual è il vero obiettivo. L’avvento delle nazionali ha tolto ben undici giocatori alla Salernitana, di cui almeno sei titolari. Insomma allenamenti a ranghi ridottissimi.



L’aspetto positivo però della pausa è quello di poter lavorare sui calciatori un po’ indietro di condizione e di poter ritrovare infortunati di lungo corso. Nel primo caso Bradaric e Sambia si sono allenati per accrescere la condizione e diventare valide alternative sugli esterni. La buona notizia è che si è, quasi del tutto, svuotata anche l’infermeria. Per il match di domenica 2 ottobre contro il Sassuolo Nicola ritroverà Lovato, Radovanovic e Bohinen. L’ex Cagliari, investimento importante dell’estate, si era infortunato in ritiro a metà luglio alla caviglia, il serbo invece era fermo ai box da fine agosto per una lesione muscolare al polpaccio della gamba destra. Con questi due rientri il reparto difensivo sarà ancora più assortito e completo, vista la presenza già di Gyomber, Fazio, Daniliuc, Bronn e Pirola. Ancora più importante sarà il ritorno a centrocampo di Emil Bohinen. L’ex CSKA Mosca si era infortunato al ginocchio sinistro (lesione parziale del legamento collaterale mediale) nella sfida di Coppa Italia del 7 agosto scorso contro il Parma. La Salernitana ha sofferto molto l’assenza del calciatore, vista la mancanza di una alternativa, con medesime caratteristiche, in cabina di regia; Nicola ha dovuto infatti adattare Maggiore.