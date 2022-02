Il pareggio con lo Spezia sa tanto di occasione sprecata. Due volte in vantaggio la Salernitana si è fatta rimontare in entrambe le occasioni, sprecando il primo match point salvezza. I nuovi innesti hanno certamente alzato il livello tecnico della squadra che però ha fatto vedere poco sul piano del gioco e delle occasioni create e che continua a soffrire in difesa. Aspetti di cui è certamente responsabile Stefano, mai come in questo momento fortemente in bilico.Se da ottobre a gennaio l’allenatore ha avuto varie attenuanti, tra infortuni, Covid e incertezza societaria, ora non può più sbagliare. Sabatini ha messo mano alla rosa, migliorandola sia qualitativamente che quantitativamente, aggiungendo anche esperienza. I nuovi acquisti devono certamente ambientarsi, ma alcune scelte di Colantuono ieri non hanno convinto., lanciato dal 1', ha deluso,a partita in corso ha fatto certamente di più; cervellotica anche l’esclusione di, spedito addirittura in tribuna. Lassanada mezzala è sembrato non a suo agio, sostituito meglio da. Se Djuric è stato un cambio tardivo, ma azzeccato, inspiegabili le sostituzioni di. Il trequartista e il terzino sono stati probabilmente i migliori in campo, ma Colantuono li ha sfilati dal campo nel momento forse di maggior pressione offensiva.è rimasto in campo nonostante non ne avesse più, l’allenatore ha poi dirottatoa destra, inserendo Gyombér per Mazzocchi e non(più abituato ad agire sulla fascia). Insomma certe scelte infruttuose pesano sull’esito del match. La fiducia potrebbe essere a tempo, la sfida contro il Genoa sarà decisiva, anche perché dopo ci saranno Milan, Bologna e Inter. Colantuono si gioca le ultime fiches.