Il ds del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic spaventa la Roma con una non smentita che sa di conferma. Ieri la stampa tedesca inseriva anche i bavaresi fra le pretendenti per il centrocampista giallorosso classe '99 Nicolò Zaniolo e il direttore sportivo dei tedeschi ha commentato a Sky: "Zaniolo? Ci sono molti giocatori che ci piacciono ma aspettiamo la fine della stagione e a quel punto vedremo il da farsi".



PRONTI 50 MILIONI - Ieri il quotidiano tedesco Bild ha annunciato l'intenzione del Bayern Monaco di puntare anche Zaniolo per la rivoluzione che andrà in atto quest'estate: club che è pronto a cambiare gran parte della rosa inserendo diversi giovani promettenti. Il Bayern sarebbe pronto a offrire 50 milioni di euro per battere la concorrenza di Juventus e Manchester City, dopo essersi già accaparrato Lucas Hernandez dall'Atletico, Pavard dallo Stoccarda e Arp dall'Amburgo.