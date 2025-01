Salisburgo, Ciardi a CM: "Ecco perché ho lasciato l'Inter. Ora voglio tornare in Italia, già a gennaio"

Fresco diciottenne,D’altronde di lui si parla già da anni da quando, con la magliae delle nazionali giovanili, metteva in mostra il suo grande talento in Italia. A 16 anni poi era arrivata la chiamata dellae del: il classe 2007 fece le valigie e s’imbarcò in questa nuova avventura che lo doveva sgrezzare definitivamente e trasformalo da diamante futuribile del nostro calcio a certezza per il presente e per l’avvenire.

Oggi Ciardi è passato al, la seconda squadra degli austriaci che milita nella. È transitato ovviamente dalla squadra Under 18 dele ora è entrato effettivamente nel calcio dei grandi. Nato aaveva dato i suoi primi calci al pallone alla, club dilettantistico lombardo, prima del grande saltodove ha stupito, anno dopo anno, categoria dopo categoria, per precocità e classe. Ha talento nei piedi, inventiva, visione di gioco e genio e, a queste caratteristiche, unisce un fisico forte e potente.ma in questo calcio attuale, che sempre più spesso fa a meno dei trequartisti, si è già riciclato anche dao dain modo da poter rientrare in mezzo al campo e provare la giocata vincente. I suoi ultimi mesi sono stati complicati per diversiche gli hanno messo i bastoni tra le ruote ma, messi ormai alle spalle questi stop, il futuro è tornato a essere roseo per lui.

Nonostante insistenti voci in estate che lo vedevano di ritorno in Italia – e– Ciardi è rimasto a Salisburgo, coccolato e spronato dall’organizzazione certosina della, la stessa che ha coltivato e poi lanciato nel grande calcio giocatori comeSui muri dell’Academy campeggia la scrittaAlessandro Ciardi però vuole che quel domani arrivi più in fretta possibile. Lo abbiamo sentito in esclusiva, ecco cosa ci ha detto.

“Quello che più mi ha impressionato sono le strutture e la loro voglia e pazienza di far crescere i giovani nel modo più giusto. Differenze con l’Italia e il modo in cui giochiamo? All’estero vedo un calcio un po’ meno tecnico ma molto più fisico e con un poco più di intensità”.“È diverso soprattutto a livello di pensiero. Bisogna già saper cosa fare prima che arrivi il pallone ma del resto è la velocità di pensiero quello che fa la differenza tra un giocatore forte ed un campione”.

“È vero, mio padre e mia madre hanno deciso di darmi questo nome in suo onore, era una bandiera della Juventus e del calcio italiano in generale. Al giorno d’oggi mi piace tanto veder giocare Dybala e Bellingham”.“Sì, il trequartista è un ruolo abbastanza complicato dove si ha bisogno di vivere il calcio e liberare tutta la fantasia ed immaginazione del giocatore. È purtroppo in estinzione perché si lascia poca libertà ai giocatori di esprimersi e di provare la giocata che può cambiare la partita. A me però piace molto anche giocare da esterno destro. In questo modo ho la possibilità di puntare l’uomo verso l’interno del campo portandomi la palla sul mancino che è il mio piede forte”.

“Sì, mi rivedo in queste parole perché è quello che cerco quando entro in campo. Quando gioco il mio obiettivo principale è divertirmi, portando la mia squadra alla vittoria ed essendo il più decisivo possibile”.“Ho lasciato l’Inter perché ho ricevuto un’offerta dall’estero come quella del Salisburgo che mi ha presentato un progetto molto importante”.

“Della prima squadra del Salisburgo mi piace tanto veder giocare Adam Daghim. È un ragazzo giovane che si diverte a giocare e con una forza e velocità incredibile”.“Ovviamente vestire la maglia azzurra è sempre uno dei miei obiettivi purtroppo ultimamente non è stato possibile. Per essere notato da mister Spalletti bisogna lavorare e pensare a ciò che bisogna fare adesso, passo per passo. Non ho sentito ultimamente Franceschini, il ct dell’Under 18, però ho seguito la squadra da casa e ho guardato l’ultima loro gara con la Spagna. Per il momento penso a tornare a giocare e farlo al meglio poi sono sicuro che tutto verrà di conseguenza”.

“Tornare a giocare in Italia è il mio obiettivo per questo mercato invernale. Sì, spero di tornare al più presto”.“In questo momento ho solo un obiettivo: tornare al top della forma e lasciar parlare il campo”.