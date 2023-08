Red Bull Arena di Salisburgo, prove generali per l'Inter di Simone Inzaghi in vista dell'esordio in campionato in programma tra 10 giorni contro il Monza. Privi del capitano Lautaro Martinez e di Francesco Acerbi, i nerazzurri si confrontano con un avversario di prima fascia per misurare lo stato di forma della rosa reduce dalla tournée in Giappone. Gli austriaci, che hanno da poco ceduto Okafor al Milan, sono detentori del titolo austriaco e parteciperanno, al pari dell'Inter, alla prossima edizione della Champions League. Va da sé, dunque, che pur essendo calcio d'agosto si tratta di un incrocio estremamente importante.



"È solo un'amichevole, ma affrontiamo un'avversaria di alto livello che ci metterà sicuramente alla prova. Per me è un'ottima occasione per vedere come se la cavano i miei giocatori a un livello così alto. Utilizzeremo il maggior numero possibile di ragazzi". Così l'allenatore di casa Struber riferendosi al match. Tra i pali meneghini c'è attesa per l'esordio del nuovo acquisto Yann Sommer, proveniente dal Bayern Monaco.



Di seguito le formazioni iniziali, il tabellino e la cronaca degli episodi salienti nel corso della gara.



SALISBURGO: Mantl; Dedic, Solet, Pavlovic, Terzic; Bidstrup, Gourna-Douath, Kjaergaard; Gloukh; Forson, Konate.



INTER: Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Correa.



LA CRONACA



Sono disponibili le formazioni ufficiali della gara.