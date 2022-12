Cresce l'insofferenza nei confronti dello chef turco Salt Bae dopo l'invasione di campo nella finale dei Mondiali in Qatar. Le critiche per aver toccato la Coppa del Mondo sono piovute da ogni dove e ora è arrivata anche la presa di posizione della Us Open Cup, che ha dichiarato che il ristoratore turco sarà bandito dalla finale 2023 del torneo di tennis.