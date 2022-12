Nel bel mezzo della festa, spunta lui. L'Argentina festeggia il Mondiale appena vinto,va a caccia di giocatori e coppa per qualche selfie da pubblicare sui social. Questione di marketing ; sorrisi e abbracci. Anche lui si è sentito un po' campione del mondo. Ma il famoso cuoco turco - all'anagrafe Nusret Gökçe - poteva stare lì, in campo, a fare tutto quello che ha fatto? Sul web è scoppiata una polemica perché in tanti si sono indignati per la presenza dello chef, il Times addirittura scrive di 'imbarazzo' da parte della Fifa. Sia per la sua presenza in campo che per aver infastidito Messi.- Il quotidiano inglese racconta che il Nusret è amico di, presidente della Fifa che gli avrebbe permesso di fare tutto questo., o - ancora peggio - se fosse stato in possesso del pass il Times parla di 'clientelismo' e 'trattamento speciale per gli amici'.