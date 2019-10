La Lazio proverà a presentare ricorso: la UEFA ha chiuso la Curva Nord per il prossimo match casalingo, contro il Celtic, in quello che potrebbe essere un importante crocevia. La Lazio lo sta preparando, non ha affatto rinunciato a presentare ricorso per la sentenza ricevuta dalla camera giudicante dell’Uefa



RICORSO LAZIO - I tempi stringono: come riporta il Corriere dello Sport, il club biancoceleste sta aspettando gli atti ufficiali prima di presentare ricorso al Tas di Losanna. Da Nyon, infatti, è stato recapitato il dispositivo tecnico (la sentenza) e non ancora gli atti ufficiali: a quel punto, quando arriveranno, la Lazio avrà 3 giorni per presentare ricorso contro la sentenza sui saluti romani dei suoi tifosi.