La Lazio spera di aver dribblato la sentenza UEFA. C'è grande attesa per la decisione nel merito dei saluti "romani" che alcuni tifosi avrebbero fatto durante Lazio-Rennes. La data potrebbe essere anticipata: non più il 17 ottobre, ma già stasera. La sentenza pende sul capo della Lazio: contro il Celtic a novembre potrebbe esserci l'Olimpico chiuso.



LA LAZIO ASPETTA – Lotito ci ha provato: ha preso le distanze in maniera netta dalla frangia dei tifosi responsabile del gesto, sperando così di dimostrare l'innocenza del club. Non solo: ha usato il pugno duro, vuole estromettere dallo stadio la trentina di tifosi responsabili, ma potrebbe non bastare. La Lazio rischia la recidiva, la UEFA potrebbe usare la mano pesante.