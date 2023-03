Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

Il noto blogger italianosi è sfogato utilizzando i social media: "Non ha senso fare pedalare una persona dall'altra parte di Milano”. Aranzulla è famoso su internet per i suoi tutorial di problem solving che riguardano l’informatica e non solo. Si è fatto strada per anni sulla rete fino ad essere probabilmente il. Aranzulla fa da tempo numeri impressionanti sulla rete, si legge infatti sul proprio sito “il più letto in Italia”, anche se questa volta a riscuotere grandi ascolti e visite sui social è stato un post in cui egli stesso si è lamentato con foga del servizio offerto dalla famosa compagnia di consegne alimentariL’ordine era molto semplice, una pizza, arrivata fredda e amara data l’eccessiva distanza da cui era stata mandata. “Faccio un ordine su Deliveroo per ordinare una semplice pizza da un ristorante non lontano da casa – ha scritto su Facebook Aranzulla –. L'app, per non so quale motivo, mi fa fare l'ordine da un. Quando me ne accorgo, provo a sentire l'assistenza: sono disposto a pagare per l'ordine e la consegna, ma non a riceverlo perché. Risposta: non è possibile e ti chiudono la chat. Insomma, hanno fatto pedalare per mezza Milano una persona per consegnare una pizza che è immangiabile.”.Date le motivazioni senz’altro fondate del reclamo dopo poco tempo il suo profilo è stato visitato da moltissimi utenti, con quasi tutti che lo hanno appoggiato sulla questione. Il blogger di conseguenza ha concluso: “Ma è normale fare andare un rider per una distanza così lunga – ha affermato – mentreQuando mi dicevano che era sotto casa si trovava dalla parte opposta di Milano”. Non ci è voluto molto tempo per attendere la replica da parte di Deliveroo, che come riportato dal Corriere della Sera ha affermato: “L'ordine è stato consegnato al cliente in meno di mezz'ora, un tempo nella media della stragrande maggioranza degli ordini effettuati su Deliveroo”.