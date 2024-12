Salvini critica il Milan: "Alla proprietà interessa il bilancio, ma spero investa. Obiettivo vincere, non i primi 4 posti..."

AFP via Getty Images

Presente a Milano per il Gran Galà del calcio Aic, il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, nonché vice-Premier, Matteo Salvini ha parlato della squadra per cui da sempre fa il tifo, il Milan, e del momento strano che sta attraversando in un'altalena di risultati che continua a lasciare perplessi tutti, lui compreso."Il Milan si tifa nella buona e nella cattiva sorte. Vincere il Derby e a Madrid tanta roba, ma non vedo chiarezza nel progetto"."Vedo molto interesse al bilancio, ma qualche punto in più in classifica non farebbe male. Spero che la proprietà investa".

"L’obiettivo dev’essere vincere, non arrivare tra le prime 4. Negli ultimi anni qualche acquisto fatto diciamo che non era per arrivare al primo posto…"."Ho avuto l'enorme fortuna, grazie a Dio e grazie a Berlusconi, di vedere il massimo del Milan, con Atene e Barcellona. Il Milan si tifa nella cattiva e nella buona sorte, anche se negli ultimi anni è stata più cattiva."Odio i pregiudizi e io non sono di quelli che dicono "ci voleva Antonio Conte". Vediamo a fine stagione, sicuramente qualche problemino c'è"

"Io andavo a San Siro col Milan in B, ma non voglio accontentarmi di essere sesto, quinto o arrivare fra i primi 4. Io aspetto, tifo, mi arrabbio, festeggio e aspetto fine anno"."Ha un talento enorme, spero che riesca anche a dimostrare voglia, fatica e continuità, mettiamola così".