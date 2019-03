Intervenuto a 7Gold, il ministro Matteo Salvini si è soffermato anche su Cutrone: “È bravo, è forte. La porta la vede e i gol li fa. È chiaro che se lo lasci in panchina è un problema per lui e per la squadra. Non sono un tecnico, ma avere una punta sola in mezzo a quattro difensori può essere poco, Cutrone può creare dei problemi. Non è stato solo ieri, nelle ultime o due partite abbiamo vinto di culo”.