E’ indubbio cheOvvero non qualcuno che sta (lecitamente) nella stanza dei bottoni, che ha grandi responsabilità, male cui eventuali decisioni sbagliate comportano conseguenze relative. No.. E allora perchéQuello del bar, il vicino di casa; quello che magari vi dice che soffre perché la ragazza lo ha piantato oppure è felice perché la sera lo aspetta un bel piatto di rigatoni con l’amatriciana (ma sì, non è propriamente un piatto lombardo, però ormai della Padania chi se ne frega!).. Peccato che poi magari le cose siano un po’ più complicate del solo pane e del solo vino, per altro simboli evangelici. Ma comunque in questo modo, lui rassicura: fa il viso truce coi cattivi, e il viso dolce con i buoni; bacchetta e carezza.e i post coi rigatoni o di lui, orsacchiotto, fra le braccia della ex.. Lui è sempre in prima fila, uno dei tanti, uno della curva, un eterno ragazzo devoto al Diavolo rossonero. Caschi il mondo, caschi l’Europa, approdi l’ultimo barcone in Sicilia….non se ne fa niente.Lui è uno di noi, cioè di loro, cioè della gente comune ancor più comune, che va in curva.Perciò, oggi, già in mattinata parte per Atene e partono i selfie, fra sciarpe e bandiere. Lo spread può aspettare. Ma…c’è anche un ma per questo campione del popolo che conta niente, conta quanto un tifoso qualsiasi.Se è uno qualsiasi, uno come noi, perché chiama il suo capo della comunicazione e gli fa diffondere tweet, dichiarazioni, anatemi?Perché si comporta come un piccolo sovrano col suo giocattolo? Come un Berlusconi qualsiasi (che però per il Milan fece assai più di lui) che rimproverava Zoff per non aver fatto marcare adeguatamente Zidane in una finale Italia-Francia?(oltre che d’immigrazione, sicurezza, tasse, pensioni, relazioni internazionali ecc.)Lui diventa allenatore del Milan e Gattuso Vicepremier e Ministro.