Matteo Renzi parla da tifoso viola. L'ex Premier ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport in vista di Fiorentina-Juventus: "Dobbiamo vincere per salvare il campionato. Se vince la Juve, lo scudetto è già andato e si perde interesse. Oggi tutta Italia tiferà Firenze, speriamo bene".



BAGGIO E CHIESA - "Baggio alla Juve scatenò una rivolta cittadina: la storia potrebbe ripetersi con Chiesa? Ricordo bene la vicenda Baggio, avevo 15 anni e il cuore a pezzi come molti fiorentini. Non accadrà una piazza Savonarola bis: il clima è cambiato e, dato fondamentale, Chiesa resterà a Firenze. Oggi è il giovane più promettente, mi auguro sia l’artista che il calcio italiano aspetta".



SALVINI VS GATTUSO - "Salvini ha sbagliato ad attaccare Gattuso. I politici sono cittadini come gli altri, è giusto che facciano il tifo, per carità. Come fa lui per il Milan, io per la Fiorentina. Ma pensare di spiegare a un mister come fare la formazione è un atto di arroganza inaccettabile. Spiegare il calcio a Gattuso, poi, dimostra che Salvini si è montato la testa".