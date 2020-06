Ospite di Mattino5, il leader della Lega Matteo Salvini dice la sua sui festeggiamenti andati in scena ieri sera a Napoli dopo la vittoria della Coppa Italia. “Di fronte ai festeggiamenti di ieri visti a Napoli, mi chiedo dove fosse De Luca. Sono contento per Gattuso e per il Napoli, ma qualcosa non ha funzionato. Hanno rotto le scatole a me per i miei selfie con le persone e ieri c'era qualche migliaio di tifosi"