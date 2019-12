L'ex primo ministro Matteo Salvini, tifoso del Milan, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Inter o Juventus? Sono di Milano, la rivalità per un milanista è l'Inter. Preferirei vincesse il Milan, poi il Napoli, la Lazio, la Roma. Mi sono occupato di violenza fuori e dentro gli stadi, gestire la sicurezza. Bloccare la violenza è stata una mia priorità, preferisco il dialogo anche con le tifoserie organizzate. Il problema non sono bandiere, tamburi, cori, ma se vai allo stadio con un coltello, non vedrai mai più degli spalti".