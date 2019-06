Salvini torna a parlare di Milan. A margine di una riunione sulla sicurezza nel lavoro in prefettura a Firenze, Matteo Salvini ha commentato così il passaggio della Fiorentina nelle mani di Rocco Commisso e non solo: "Auguro ai tifosi viola maggiori fortune rispetto a quelle dell’ultimo periodo. Anche il mio Milan è americano? A me da tifoso interessano i risultati: la proprietà potrebbe essere anche marziana, mi interesserebbe vincere qualche partita...".