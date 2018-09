Il Ministro degli Interni e vice-premier Matteo Salvini è intervenuto a Il Processo su 7Gold per parlare del Milan, squadra di cui è sostenitore: "Con Berlusconi ho visto un tempo di Cagliari-Milan. Cosa ci siamo detti? Alcune cose non posso dirvele, ma non si può prendere un gol come quello che abbiamo preso. Per fortuna c’è Higuain per il quale ringraziamo la Juve, senza rimpianti per Bonucci. Mi piacerebbe che con la guida di Berlusconi e Galliani il Monza diventasse un grande vivaio per giovani calciatori italiani. E magari un vivaio del Milan. Mi auguro che Berlusconi possa tornare ad avere voce in capitolo ai vertici del Milan, a me da tifoso piacerebbe: è una speranza e forse qualcosa di più...".