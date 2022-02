Intervistato da Radio 24, il volto della Lega e tifosissimo del Milan, Matteo Salvini, ha parlato della sua passione per il calcio e della lotta scudetto con un sogno rossonero che però non vuole pronunciare.



"Chi vince il campionato? Prima della partita di ieri avrei detto Inter, da milanista ho un sogno nel cassetto ma non voglio “gufarmi”. Almeno è un campionato combattuto rispetto agli ultimi 10. Diciamo che lo vincono sicuramente Napoli o Inter".