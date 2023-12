Rigorosamente con la p maiuscola.nell’ultima finestra di trasferimenti,lo scorso 10 agosto dopo che il club nerazzurro aveva raggiunto un’intesa economica totale con l’Udinese e col suo entourage,A San Siro arriva l’Udinese già capace di fare il colpo contro il Milan e Simone Inzaghi dovrà difendere il primato in classifica anche dalla voglia di riscatto del centrocampista tedesco di origini serbe:Anzi, di più perché sono una delle squadre più forti in Italia. Dovrò dare il 200%, allora”, ha dichiarato Samardzic in occasione della cena di Natale dell’Udinese.- Storie di un’estate fa ormai, ma che evidentemente hanno lasciato il segno e che, oggi, lasciano intravedere pochi margini di ricucire un rapporto che in futuro potrebbe eventualmente riservare interessanti sviluppi per la formazione interista.e all’ingresso sulla scena di nuovi procuratori che hanno provato a ridiscutere i termini dell’accordo. Mandando su tutte le furie Inter e Udinese e facendo tramontare un affare buono per tutti.e l’inserimento del centrocampista Giovanni Fabbian (poi trasferitosi al Bologna), valutato 4 milioni.- Un affare che avrebbe consentito all’Inter di inserire un giovane di enorme potenziale in un organico già forte e al ragazzo di fare un considerevole salto di qualità nella sua carriera, che gli avrebbe garantito pure un ingaggio di 1,5 milioni di euro netti a stagione più bonus, a salire. L’Udinese infine avrebbe messo a bilancio una plusvalenza significativa, avendo pagato il classe 2002 appena 3 milioni al momento del suo trasferimento a titolo definitivo dal Lipsia., prima che l’avvento di Cioffi in panchina per l’esonerato Sottil restituisse brio e risultati alla squadrarealizzate sin qui per uno dei calciatori che si è segnalato nel passato campionato come uno dei prospetti da seguire per il futuro (37 partite, 5 gol). Tanto chepure per la riapertura del mercato del gennaio, ma servirà convincere l’Udinese con la proposta giusta e anche papà Mladen. Il vero elemento a sorpresa in sede di trattativa. Prima però c’è l’Inter e una partita, anzi la Partita, da giocare al 200%.