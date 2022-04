3 minuti in 2 presenze, due "passerelle" per fargli conoscere le sensazioni della Serie A. Eppureè già riuscito ad incidere in questi spezzoni di gara perché nell'ultimo turno di campionato disputato contro la Lazioin carriera nella massima serie. Di testa, in avvitamento, per consentire a Junior Traoré di segnare il gol della bandiera nel 2-1 finale. Giocata da predestinato?Samele inizia a giocare a soli 4 anni a pallone nella squadra della sua città, Carapelle, un piccolo paese a metà strada fra Foggia e Cerignola.Serve grande dedizione e coraggio, doti che Samele ha sempre avuto. Si è spostato infatti fin da piccolo nei settori giovanili pugliesi attirando l'attenzione degli scout di mezza italia nei settori giovanili di. A spuntarla fu il, con cui non ebbe successo, poi ilcon cui torvò l'esordio fra i professionisti, ePunta centrale che sta anche crescendo dal punto di vista fisico, si difenisce bomber d'area di rigore eSono loro i modelli da raggiungere, anche se il fisico è leggermente di statura inferiore, con grandi capacità finalizzative e un intenso lavoro per i compagni. Con la prima squadra si allena da tempo e il doppio esordio (con assist finale) è arrivato anche grazie al grande impegno che mette in allenamento.E proprio con l'ex Roma e l'altro grande prodotto delle giovanili neroverdi, Giacomo Raspadori, che potrebbero lasciare il Mapei Stadium in estate, Samele si candida a ripercorrerne le orme. Non sarà semplice e lui ci tiene a tenere i piedi per terra, ma le premesse sono già state scritte.@TramacEma