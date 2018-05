Quale futuro per Gian Marco Ferrari? Giovanni Bia, agente del difensore della Sampdoria, ne parla a SampdoriaNews.net: "Il campionato di Gian Marco è stato molto positivo, con la ciliegina sulla torta della doppia convocazione in Nazionale. Ci aspettavamo un rendimento simile e l'ha confermato in blucerchiato, dove ha realizzato anche due goal importanti. Ora la palla passa alla Samp che vanta il diritto di riscatto, fissato ad una cifra abbastanza elevata, in questo momento decide completamente la Samp su quale sia la scelta da fare, in questa fase il Sassuolo, seppur proprietario del cartellino, assiste a tale scenario. La cifra elevata è dovuta al fatto che il Sassuolo conta molto sul giocatore ed era consapevole del suo valore, da qui al termine entro il quale si può esercitare il riscatto posso pensare che i blucerchiati proveranno ad abbassare la cifra prestabilita. In ogni caso la Sampdoria potrebbe decidere di fare un investimento importante che le darebbe la possibilità di mantenere in organico un elemento importante per farlo giocare, ragionando anche in prospettiva nel caso di una futura rivendita incassando una cifra superiore. Le voci su Siviglia e Monaco? Mi hanno contattato, rientrano tra i club interessati, bisogna anche verificare la sistemazione dei vari allenatori e le decisioni in merito all'eventuale collocazione di certi giocatori, ad esempio il futuro di Glik e Raggi a Monaco