Stanno ancora digerendo il rammarico per non aver portato a casa una vittoria epica contro il City e cercando allo stesso tempo di contenere l'entusiasmo per il punto strappato ai candidati campioni alla Coppa, che i tifosi nerazzurri devono già fare i conti con la prossima gara di campionato: Sampdoria-Atalanta sarà infatti diretta da una vecchia conoscenza, Massimiliano Irrati di Pistoia.



BILANCIO DA DIMENTICARE- La sfida di Marassi si giocherà fuori dalle mura bergamasche e sarà molto delicata per l'Atalanta, dal momento che i blucerchiati devono per forza risalire la china e la squadra bergamasca viene da una sconfitta in Serie A contro il Cagliari. I numeri di Irrati con i nerazzurri però non confortano i tifosi della Dea perché il bilancio è davvero pessimo: 3 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte. C'è di più: delle otto sconfitte, ben un quarto di queste sono state rimediate dai nerazzurri a Genova proprio contro la Sampdoria. I blucerchiati invece possono sorridere: ben 7 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte con Irrati.