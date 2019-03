Intervistato da DAZN alla vigilia della partita col Milan, il portiere classe '97 della Sampdoria Emil Audero ha parlato così della sua stagione in blucerchiato, con un occhio anche al futuro: "Mi trovo molto bene, sto bene: c’è tutto per fare bene. La Sampdoria è una grande società, con degli ottimi compagni. E poi, qui a Genova, c’è il mare: alla mattina ti svegli, vedi il mare e stai bene". Recentemente, l'estremo difensore di origini indonesiane è stato riscattato per 20 milioni di euro dalla Juventus, ma il suo nome è stato accostato a Roma e Arsenal.