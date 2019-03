L'intrigo a Genova continua a impazzare. Mentre l'attesa per un annuncio atteso oggi raggiunge i livelli di guardia nel capoluogo ligure, tra 'cinguettii' , smentite e clamorose indiscrezioni, laha provato a gettare acqua sul fuoco per placare un po' il tornado mediatico di voci attorno al club. Secondo il club blucerchiato ad esempio ilin programma questa mattina sarebbe assolutamente ordinario, dedicato al tema della licenza Uefa e a preparare l'approvazione del bilancio del prossimo mese.Ferrere nel frattempo nega tutto. Anzi, al misterioso audio che circolava a Genova nelle ultime ore (uno sconosciuto annunciava che la Samporia di fatto era già venduta) il patron della Samp ha risposto ai giornalisti de Il Secolo XIX che gli chiedevano notizie con un altro audio, contenente la canzone di Vasco Rossi 'Eh già', che recita ''. Ferrero ha poi esplicitato il suo pensiero: "".Nel frattempo, l'ultimatum dato dal numero uno di Corte Lambruschini a Gianluca Vialli pare destinato a scadere e da Londra non sarebbe ancora arrivata l'offerta decisiva. Ma non è escluso che possa giungere nella sede della Samp nelle prossime ore dal momento che sulla trattativa - molto avanzata - arrivanoda oltremanica. Il gruppo Vialli ha intenzione di procedere con la manifestazione d'interesse non appena sarà chiara la quantificazione del debito.