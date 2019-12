Emil Audero, portiere della Sampdoria, parla a Telenord dopo la vittoria sul Genoa: "Ranieri? Lui ci ha chiesto di giocare quella partita in un modo semplice. Di dare tutto, di dare il massimo, di essere competitivi su ogni pallone e così siamo stati. È stata una partita tosta, piena di falli, ma sotto questo aspetto siamo stati presenti e penso che a lui abbia fatto piacere. Non era solo una richiesta della gente, ma anche sua. Lui ce lo chiede ogni domenica e nel derby lo abbiamo messo in pratica al cento per cento, ottenendo un'ottima vittoria".