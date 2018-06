La Sampdoria è al lavoro per un grande colpo di mercato. Il nome circolato a sorpresa in questi giorni quello di Valon Berisha, polivalente centrocampista del Red Bull Salisburgo e grande protagonista della cavalcata europea degli austriaci. La Samp muovendosi sottotraccia avrebbe anche già trovato l'accordo il club proprietario del cartellino, sulla base di una cifra vicina agli 8 milioni di euro



Attualmente mancherebbe ancora l'intesa con il giocatore, che ha parecchio mercato specialmente in Germania. Secondo La Repubblica la Samp rimarrebbe fiduciosa per la buona riuscita dell'operazione. I dirigenti blucerchiati sarebbero al lavoro per convincere il prima possibile Berisha, anticipando la nutrita concorrenza.