Dopo il pareggio in casa del Milan, la Sampdoria riprende i lavori in vista del prossimo impegno di campionato contro il Brescia. Di seguito il report dei blucerchiati con un aggiornamento sugli infortunati:



Sampdoria subito in campo dopo il pareggio al “Meazza” con il Milan. I blucerchiati sono stati suddivisi in due gruppi: quelli che hanno raccolto a San Siro il maggior minutaggio hanno svolto una seduta rigenerativa in palestra; tutti gli altri si sono allenati sul campo 2 del “Mugnaini”, svolgendo, dopo una prima fase di riscaldamento muscolare, sviluppi tecnici e partite a tema.



Agenda. Sotto gli occhi di Claudio Ranieri e dello staff, nel secondo gruppo ha svolto tutto il lavoro anche Andrea Bertolacci. Individuale ad alta intensità per Edgar Barreto, che sta completando il recupero agonistico. Terapie e fisioterapia per Fabio Depaoli e Gaston Ramírez, per i quali sono confermati i traumi contusivo-distorsivi rispettivamente alla caviglia e al ginocchio entrambi della gamba sinistra. Domani, mercoledì, è in agenda a Bogliasco una nuova seduta mattutina.