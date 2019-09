Caso Di Francesco alla Samp? L'allenatore della Sampdoria ieri è arrivato tardi all'allenamento. Il motivo? Un vertice con Massimo Ferrero: come scrive Il Secolo XIX, ieri si erano inseguite diversi rumors dopo il ritardo, con tanto di voci di dimissioni e sondaggi già avviati per Pioli.



Il ritardo, come scrivevamo, è dovuto a un incontro con il numero 1 blucerchiato, il ds Osti e l'osservatore Pecini: nel vertice, DiFra ha ribadito l'insoddisfazione per il finale di mercato della società. Nessuna dimissione in vista, si va avanti assieme. Ma Di Francesco resta deluso.